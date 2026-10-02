Την ευρεία δράση μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από την εξάρθρωσή της, αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών Αρχών.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η οργάνωση είχε δημιουργήσει φυσικά γραφεία σε πολλές περιοχές της επικράτειες, όπως στην Κατερίνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα και σε νησί της Δωδεκανήσου.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ο τρόπος λειτουργίας της σπείρας βασιζόταν στο μοντέλο της «πυραμίδας». Αρχικά, τα μέλη προσέλκυαν πολίτες πείθοντάς τους να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, με το δέλεαρ των εξαιρετικά υψηλών αποδόσεων, ενώ η επένδυση γινόταν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την οποία ελέγχει πλήρως η εγκληματική οργάνωση. Κάθε επενδυτής λάμβανε μπόνους εάν προσέλκυε νέα μέλη, ενισχύοντας τη διαρκή επέκταση του δικτύου.

Αρχικά, τα στελέχη έδιναν την εντύπωση στους επενδυτές ότι αποκόμιζαν κέρδη, ωστόσο στη συνέχεια αρνούνταν την επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου.

Το οικονομικό όφελος της σπείρας υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών, περίπου 10.000 άτομα τοποθέτησαν χρήματα στην εν λόγω πλατφόρμα.

Οι συλλήψεις, η εμπλοκή στρατιωτικών και τα ευρήματα

Στο πλαίσιο των ερευνών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται εννέα στρατιωτικοί, με δύο υπαξιωματικούς να κατέχουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ηγετική θέση στη δομή της οργάνωσης.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων ένα επιπλέον στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενταχθεί στην εγκληματική ομάδα.

Κατά τις εφόδους και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στα γραφεία της οργάνωσης, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Το χρηματικό ποσό των 300.000 ευρώ σε μετρητά.

Πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών.

Ψηφιακές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων.

Πλήθος εγγράφων

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι 17 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ εντός των επόμενων ωρών αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.