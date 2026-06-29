Στην καταδίκη τριών στελεχών της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» προχώρησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, αναφορικά με τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα», τον Ιανουάριο του 2022.

Το δικαστήριο επέβαλε στους τρεις κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, κρίνοντάς τους ένοχους για το πλημμέλημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Αντίθετα, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι (ένας από τις «Αττικές Διαδρομές» και δύο από την εταιρεία «Αττική Οδός») κηρύχτηκαν αθώοι, παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή τεσσάρων εξ αυτών.

Το σκεπτικό για τα ελαφρυντικά

Στους τρεις καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση της ειλικρινούς μεταμέλειας, η οποία βασίστηκε στο επιχείρημα της καταβολής 2.000 ευρώ ως αποζημίωση σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο εισαγγελέας στην πρότασή του, η οικονομική αυτή ενίσχυση δεν αποτέλεσε οικειοθελή πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά μια κίνηση στην οποία προέβη επειδή υποχρεώθηκε θεσμικά από το αρμόδιο Υπουργείο, γεγονός που δεν στοιχειοθετεί έμπρακτη προσπάθεια άρσης των συνεπειών με ίδια βούληση.

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας η Τροχαία και υπηρεσιακοί παράγοντες

Παράλληλα, η δικαστική απόφαση ανοίγει έναν νέο κύκλο ερευνών για τις ευθύνες των κρατικών και υπηρεσιακών αρχών. Υιοθετώντας πλήρως την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Στόχος είναι να εξεταστεί λεπτομερώς ο ρόλος συγκεκριμένων προσώπων, μεταξύ των οποίων ο τότε διευθυντής της Τροχαίας Αττικής και ο διευθυντής του αρμόδιου τμήματος της Αττικής Οδού.

Το σκεπτικό της διαβίβασης εστιάζει στο γεγονός ότι η απαγόρευση διέλευσης των βαρέων οχημάτων αποτελούσε κρίσιμο μέτρο, το οποίο θα έπρεπε να είχε αποφασιστεί και εφαρμοστεί εγκαίρως, πριν από την πλήρη εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων.