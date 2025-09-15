Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστορα Δεσταμπασίδη και 33 μηνών στη Μαρία Μαραγγέλη, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας. Και στις δύο περιπτώσεις οι ποινές είναι με αναστολή επί τριετία.

Νωρίτερα, την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την ετυμηγορία, διευκρινίζοντας ότι το πλήρες σκεπτικό θα αποτυπωθεί αναλυτικά στην απόφαση.

Συγκεκριμένα, ο μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιατάκη, ενώ απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών για αντίστοιχες κατηγορίες που αφορούσαν τους Βασιλική Κακαβά, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Ευάγγελο Βενιζέλο και Αντώνη Σαμαρά. Παράλληλα κρίθηκε ένοχος και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

Για τη δεύτερη κατηγορούμενη, με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», το δικαστήριο διατύπωσε αμφιβολίες ως προς τη διάπραξη ψευδούς καταμήνυσης για τους Λίνα Νικολοπούλου, Νίκο Μανιατάκη, Βασιλική Κακαβά και Δημήτρη Αβραμόπουλο, αλλά τη βρήκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση κατά των Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά. Κρίθηκε επίσης ένοχη για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών, με τον συνήγορο του «Μάξιμου Σαράφη», Ιπποκράτη Μυλωνά, να υποστηρίζει ότι ο εντολέας του «είχε το θάρρος να καταγγείλει όσα γνώριζε, αν και δεν ήταν παρών στα γεγονότα», τονίζοντας πως αυτό δεν ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή των δύο για τις κατηγορίες της ψευδούς καταμήνυσης και την καταδίκη τους μόνο για ψευδή κατάθεση, θέση που τελικά δεν υιοθετήθηκε στο σύνολό της από το δικαστήριο.

Αναμένεται πλέον η πρόταση της εισαγγελέως για την ποινή.