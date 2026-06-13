Ενόχους κήρυξε και τους τέσσερις κατηγορούμενους που σχετίζονται με το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής , τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών.

Το δικαστήριο σύμφωνα με την ΕΡΤ μοίρασε τις ευθύνες στους τέσσερις κατηγορούμενους ως εξής:

Ο 60χρονος Ιδιοκτήτης: Κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη για τον θάνατο του 19χρονου) και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο (σχετικά με τον αδελφό του θύματος).

Κρίθηκε ένοχος για (τετελεσμένη για τον θάνατο του 19χρονου) και για (σχετικά με τον αδελφό του θύματος). Η Σύζυγος (Συνιδιοκτήτρια): Κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Κρίθηκε ένοχη για στην ανθρωποκτονία και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο Μηχανικός: Κρίθηκε επίσης ένοχος για απλή συνέργεια στα ίδια αδικήματα .

Κρίθηκε επίσης ένοχος για στα ίδια αδικήματα . Ο 21χρονος Χειριστής: Κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση όσον αφορά τον 19χρονο, καθώς και για απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης για τον τραυματισμό του αδελφού του.

Σημειώνεται ότι οι τρεις τελευταίοι παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Εισαγγελική πρόταση: «Ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι»

«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος. «Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε η ίδια.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στη 1 το μεσημέρι. Μετά την απόφαση επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων, θα ακολουθήσει η συζήτηση επί τυχόν ελαφρυντικών, πριν από την τελική ετυμηγορία.

Δείτε το βίντεο με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ:

ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

Στην απολογία του τον περασμένο Μάιο , ο 60χρονος ιδιοκτήτης του λούνα παρκ είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να προβλέψει ή να φανταστεί το τραγικό αποτέλεσμα και τον θάνατο του νεαρού, καθώς και ότι είχε γίνει η προβλεπόμενη συντήρηση του παιχνιδιού που επέφερε τον θάνατο του 19ρονου.

«Αν τα σίδερα δεν ήταν σε καλή κατάσταση θα τα άλλαζα», είχε πει χαρακτηριστικά ο 60χρονος, συμπληρώνοντας πως το «Crazy Dance» είχε δοκιμαστεί κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες χωρίς να παρουσιάσει ελάττωμα.

Η σύζυγος του ιδιοκτήτη στην απολογία της είχε υποστηρίξει ότι η εμπλοκή της στην επιχείρηση ήταν καθαρά τυπική και φορολογικής φύσεως και ότι δεν υπέγραφε έγγραφα αφού σύμφωνα με την ίδια είχε παραχωρήσει πλήρες πληρεξούσιο στον σύζυγό της.

«Ποτέ δεν με ανησύχησε κάτι, ποτέ δεν φαινόταν κάτι με γυμνό μάτι. Ο άντρας μου δεν είναι άνθρωπος που θα έβαζε πάνω απ’ όλα το κέρδος. Δεν θα έκανε κάτι που δεν ήταν σωστό για μικρά παιδιά», είχε καταθέσει.

Από την μεριά του ο χειριστής του μηχανήματος είχε υποστηρίξει στην απολογία του ότι εκτελούσε πιστά τις οδηγίες που του δίνονταν από τον ιδιοκτήτη καθώς και ότι είχε περάσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση ενώ ο μηχανικός ότι είχε διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο στο μηχάνημα το οποίο δεν είχε, κατά τα λεγόμενά του, καμία ένδειξη βλάβης.