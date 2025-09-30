Σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης πανεπιστημιακός γιατρός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, λόγω αποδοχής «φακέλων» από ασθενείς για επεμβάσεις αγγειοπλαστικής σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Πρόκειται για τον ίδιο γιατρό που έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε άλλη υπόθεση δωροληψίας, (18 μήνες με αναστολή), η οποία δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει.

Η υπόθεση που εξετάστηκε, αφορά την περίοδο 2018–2020, μετά από καταγγελίες που ερεύνησε η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία περιλάμβανε συνολικά 20 περιστατικά, από τα οποία κρίθηκε ένοχος για τα 10, και αθωώθηκε για τα υπόλοιπα.

Τα ποσά που φέρεται να εισέπραξε, κυμαίνονταν από 100 έως 5.000 ευρώ, και οι χειρουργικές επεμβάσεις φέρεται να έγιναν εκτός σειράς, είτε με τη διαδικασία του επείγοντος, είτε από τα εξωτερικά ιατρεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση παραπέμφθηκαν και αθωώθηκαν ασθενείς και συγγενείς τους, που κατηγορούνταν για δωροδοκία υπαλλήλου.

Ο καταδικασθείς καρδιολόγος είχε τεθεί εκτός πανεπιστημιακών καθηκόντων από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας. Δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους του, αρνούμενος μέσω αυτών τις κατηγορίες και κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος του.

Με την ίδια απόφαση, αθωώθηκαν δύο ακόμη γιατροί που κατηγορούνταν για συνέργεια και αντιποίηση άσκησης δημόσιας υπηρεσίας.

