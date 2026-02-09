Καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Λάμπρος Φιλίππου, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατηγορίες για βιασμό και απόπειρες βιασμού.

Υπενθυμίζουμε πως δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε στον Φιλίππου ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Αυτό σημαίνει πως ο ηθοποιός θα παραμείνει ελεύθερος ως και την δίκη που θα πραγματοποιηθεί στο Εφετείο με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή του ηθοποιού ελήφθη κατά πλειοψηφία 4-3. Αξίζει να σημειωθεί πως το δικαστήριο δεν ακολούθησε την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας. Η Εισαγγελέας είχε ζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την απαλλαγή του καταδικασθέντα λόγω αμφιβολιών.

Τέλος, στο άκουσμα της απόφασης οι καταγγέλλουσες, αλλά και η σύζυγος του σκηνοθέτη ξέσπασαν σε κλάματα.