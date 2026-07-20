Σε κοινή πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό και επιστημονικό αποτύπωμα σε θέματα που αφορούν την έμφυλη βία προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η ΣΤΡΟΝΓΚ ΜΙ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (STRONG ME A.M.K.E.), με την επίσημη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026, στον Πειραιιά.

Το Μνημόνιο συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, και η νόμιμη εκπρόσωπος του φορέα Strong Me, Ασπασία Θεοφίλου. Η σύμπραξη αυτή αποσκοπεί στη γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνικής πράξης. Μέσα από ένα τριετές πλάνο, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο:

 Την έρευνα και επιστημονική τεκμηρίωση σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία, την ισότητα και τη μη διάκριση.

 Την υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων (σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια) για την ευαισθητοποίηση τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.

 Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συνδυάζοντας την επιστημονική και μεθοδολογική εμπειρία του Πανεπιστημίου με τη βιωματική γνώση και τη δικτύωση στο πεδίο που διαθέτει η Strong Me.

 Την καλλιέργεια μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας σεβασμού και πρόληψης κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης.

Ο συντονισμός των δράσεων από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Ιδρύματος, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας για ένα ασφαλές και υποστηρικτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, δήλωσε:

«Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πιστό στην αποστολή του για κοινωνική προσφορά και εξωστρέφεια, ενώνει τις δυνάμεις του με το Strong Me. Η επιστημονική γνώση πρέπει να αποτελεί το θεμέλιο για την επίλυση βαθιά ριζωμένων κοινωνικών προβλημάτων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και με την ενεργή συμβολή της Επιτροπής Ισότητας του Ιδρύματός μας, στοχεύουμε στην παραγωγή έγκυρης έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση πολιτών με ενσυναίσθηση, σεβασμό και μηδενική ανοχή στη βία».

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος της STRONG ME A.M.K.E., Ασπασία Θεοφίλου, επεσήμανε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για το Strong Me. Η συνεργασία μας με ένα κορυφαίο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μας δίνει τα επιστημονικά εργαλεία και τη μεθοδολογική τεκμηρίωση που απαιτούνται ώστε οι δράσεις μας στο πεδίο κατά της έμφυλης βίας να έχουν ακόμη μεγαλύτερο, μετρήσιμο και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Μαζί, ακαδημία και κοινωνία των

πολιτών, χτίζουμε ένα πιο δίκαιο και ασφαλές μέλλον».