Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, οδηγήθηκαν σήμερα 2 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, οι δέκα οπαδοί του Παναθηναϊκού που συνελήφθησαν χθες (01/07) το πρωί, από στελέχη της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής βίας.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά των 10 συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Οι συλληφθείς, γνώριμα πρόσωπα στις αρχές, των οποίων η δράση έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2025, κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και για άλλα αδικήματα όπως έκρηξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, εκβίαση, συμπλοκές, κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και πλαστογραφία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της Τετάρτης (01/07), ενώ αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, πέρασαν χειροπέδες και στο δέκατο μέλος της σπείρας. Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες ενώ εντός της ημέρας (02/07) αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 άτομα.