Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, θα μεταβούν σήμερα (05.11.2025) ο εισαγγελέας και ο ανακριτής που χειρίζονται την υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, προκειμένου να συναντήσουν τα 3 αδέλφια που παραδόθηκαν το βράδυ της Τρίτης.

Για λόγους ασφαλείας, κρίνεται προτιμότερο να μεταβούν οι δικαστικοί λειτουργοί στο σημείο που κρατούνται οι 3 συλληφθέντες παρά να χρειαστεί η μεταγωγή τους στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, υπόθεση που θα χρειαζόταν μέχρι και ακροβολισμένους αστυνομικούς και ειδικά μέτρα ασφαλείας με τον κίνδυνο της βεντέτας να υποβόσκει, μετά τους δύο θανάτους στα Βορίζια.

Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ παραδόθηκαν στις Αρχές οι τρεις Φραγκιαδάκηδες, τα αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 χρόνων, που φέρονται ως εμπλεκόμενα στο μακελειό που έγινε την 01/11 στα Βορίζια.

Η παράδοση των όπλων

Η έρευνα των Αρχών και η ανάκριση σε πρώτη φάση εστιάζει στην παράδοση των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό σκηνικό, τα οποία δεν έχουν βρεθεί και οι πληροφορίες λένε ότι η οικογένεια των 3 ανδρών είναι πιθανόν να έχει κρύψει για να «διαπραγματευτεί» την …παράδοσή τους.

Μετά και τις ασφυκτικές πιέσεις που υπήρξαν, τα αδέρφια ηλικίας 29 ετών, 27 ετών (ιδιοκτήτης του σπιτιού που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός) και 19 ετών (υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία) παραδόθηκαν χθες σε περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα.

Η μεταφορά τους στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου έγινε με διαφορετικά βαν της Αστυνομίας από πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και του τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος.

