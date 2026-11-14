Σε μια νέα φάση εξωστρέφειας περνούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων την 21η Νοεμβρίου. Μετά τις στρατιωτικές παρελάσεις όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό η μετάβαση στη σύγχρονη εποχή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει τις πύλες του Στρατοπέδου «Αλεξάνδρου Παπάγου», προκειμένου οι πολίτες και οι μαθητές της Αττικής να γνωρίσουν από κοντά τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τις τεχνολογικές δυνατότητες και τις ριζικές αλλαγές που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του υπουργού Νίκου Δένδια.

Το πρόγραμμα των δράσεων στις 20 και 21 Νοεμβρίου

Οι εκδηλώσεις στο ΥΠΕΘΑ εκτείνονται σε δύο ημέρες, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να περιηγηθούν στους χώρους του υπουργείου και να ενημερωθούν στην πράξη για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των μέσων:

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου (Για μαθητές): Θα πραγματοποιηθεί στατική έκθεση στον χώρο του υπουργείου με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών ηλικίας 10 έως 12 ετών από σχολεία της Αττικής.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου (Ανοιχτές πύλες για το κοινό): Ανήμερα της εορτής, οι πύλες του Στρατοπέδου «Αλεξάνδρου Παπάγου» θα ανοίξουν για όλους τους πολίτες από τις 10:00 έως τις 15:00, με τη συμμετοχή της διακλαδικής μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οπλικά συστήματα, «Κιβωτός» και βιοκλιματική όψη: Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα οπλικά συστήματα και τα μέσα που παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση, να επισκεφθούν την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», έναν χώρο αφιερωμένο στην ιστορική διαδρομή και τις θυσίες των Ελλήνων για την ελευθερία, καθώς και να γνωρίσουν τη νέα, βιοκλιματική «όψη» του κτηρίου του ΥΠΕΘΑ και τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Φωτογραφίες από την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης:

Η φιλοσοφία της «Ατζέντας 2030» και η καινοτομία

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η λέξη «καινοτομία» αποτυπώνει καλύτερα τη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων, με την «Ατζέντα 2030» να αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη σύγχρονη ιστορία τους. Στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού βρίσκονται η νέα Δομή Δυνάμεων, η ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και η λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Παράλληλα, ο σχεδιασμός καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας, από τη διάταξη των δυνάμεων και τον μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό προγραμματισμό έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, των αυτόνομων συστημάτων, της κυβερνοάμυνας, την ενίσχυση της εφεδρείας και τη δημιουργία ενός ισχυρού εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, η καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, καθώς η τεχνολογική αναβάθμιση αποδίδει μόνο μέσα από εκπαιδευμένα, καταρτισμένα και αφοσιωμένα στελέχη.