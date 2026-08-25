Μια σημαντική εκκρεμότητα για εκατοντάδες στρατιωτικούς οδεύει πλέον προς την οριστική της επίλυση, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με τα ονόματα των 295 στελεχών που μετατάσσονται στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ σήμανε το τέλος μιας αναμονής που διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνες, προκαλώντας εύλογο προβληματισμό και δυσκολίες στον οικογενειακό και υπηρεσιακό σχεδιασμό των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την επισημοποίηση των μετατάξεων, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έθεσε σε πλήρη εφαρμογή τις διαδικασίες για τον καθορισμό των νέων τοποθετήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται εντατικά προκειμένου να κοινοποιηθούν οι φύλα πορείας στους στρατιωτικούς, ώστε να γνωρίζουν εγκαίρως τις Μονάδες ή τις Υπηρεσίες στις οποίες αναλαμβάνουν καθήκοντα.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως βασικός στόχος του επιτελείου είναι να ολοκληρωθεί το σύνολο των μετακινήσεων μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι σχετικές αποφάσεις να ανακοινωθούν ακόμη νωρίτερα, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η συγκεκριμένη παράμετρος, σημειώνουν οι ίδες πηγές, κρίνεται καθοριστική, καθώς η πλειονότητα των στελεχών φέρει οικογενειακές υποχρεώσεις και η έγκαιρη ενημέρωση διευκολύνει την ομαλή μετακόμιση και την εγγραφή των παιδιών στα νέα τους σχολεία.

Μάλιστα την επίσπευση των διαδικασιών παρακολουθεί στενά η ηγεσία του ΓΕΕΘΑ. Ο Αρχηγός, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, φέρεται πως έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις ώστε να ξεπεραστούν τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας την άμεση στελέχωση του νέου Σώματος και την αποκατάσταση της υπηρεσιακής ηρεμίας του προσωπικού.