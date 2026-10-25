Μια ουσιαστική πρωτοβουλία με άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινότητα και την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού θέτει σε τροχιά υλοποίησης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Μέσα από την καμπάνια «Δίκτυο Ζωής», η Ομοσπονδία εστιάζει στην ενίσχυση των στρατιωτικών μονάδων σε όλη τη χώρα με σύγχρονους απινιδωτές, επενδύοντας ταυτόχρονα στη στοχευμένη εκπαίδευση των στελεχών στην παροχή πρώτων βοηθειών, με βασικό σύνθημα «Για να έχει η ζωή ένα ακόμα όπλο με το μέρος της».

Κεντρική επιδίωξη του εγχειρήματος είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου η άμεση αντίδραση σε ένα έκτακτο καρδιολογικό συμβάν μπορεί να κρίνει την τελική έκβαση για έναν άνθρωπο.

Όπως καταγράφεται και σε ειδικό οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει τη δράση, κάθε νέα συσκευή που τοποθετείται και κάθε εκπαιδευμένος διασώστης λειτουργούν ως κρίκοι μιας αλυσίδας που μετατρέπει την αγωνία σε ουσιαστική ελπίδα σωτηρίας.

Ενίσχυση της πρόληψης και ετοιμότητα σε κάθε μονάδα

Η τοποθέτηση του ιατρικού εξοπλισμού συνδυάζεται στενά με την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης και ετοιμότητας. Στα στρατόπεδα και τις υπηρεσίες όπου υπηρετεί το προσωπικό, η παρουσία ενός λειτουργικού απινιδωτή και η παρουσία ανθρώπων ικανών να αναγνωρίσουν το περιστατικό και να παρέμβουν στα πρώτα κρίσιμα λεπτά, αναβαθμίζει συνολικά την υγειονομική θωράκιση των ενστόλων απέναντι σε απρόβλεπτους κινδύνους.

Η ανταπόδοση των πόρων προς όφελος των στρατιωτικών

Τη φιλοσοφία πίσω από τη συγκεκριμένη απόφαση ανέλυσε ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, Ηλίας Κολλύρης, ξεκαθαρίζοντας πως η Ομοσπονδία δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει τη μέριμνα της Πολιτείας, αλλά να σταθεί επικουρικά δίπλα στα στελέχη όπου εντοπίζονται κενά και ανάγκες.

Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, αποτελεί δέσμευση της διοίκησης οι συνδρομές των μελών να επιστρέφουν σε αυτά μέσα από απτές και μετρήσιμες παρεμβάσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συμμετοχή σε δράσεις που προασπίζουν το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής συνιστά ύψιστη τιμή και ευθύνη για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.