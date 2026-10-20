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Την τρίτη και καθοριστική φάση της νέας Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσίασε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο προβλέπει τη συγχώνευση και κατάργηση 182 μονάδων και στρατοπέδων, εξασφαλίζοντας ετήσια εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα επιστραφούν απευθείας στα στελέχη.

Παράλληλα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία εθνικού δορυφορικού αστερισμού, τη συγκρότηση Ταξιαρχίας Drones, τη σύσταση Διοίκησης Κυβερνοχώρου, καθώς και ανώτατο όριο 200 ημερών παραμονής στη θάλασσα για τα πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού.

«Λουκέτο» σε 182 μονάδες και στρατόπεδα – 100 εκατ. ευρώ για το προσωπικό

Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκεται ο εξορθολογισμός των στρατιωτικών υποδομών της χώρας, με στόχο την προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις και τη διοχέτευση των πόρων στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ειδικότερα, το πλάνο περιλαμβάνει:

Συγχώνευση 56 μονάδων και κατάργηση 126 δομών (συνολικά 182 στρατιωτικές οντότητες).

Ετήσια εξοικονόμηση 100 εκατομμυρίων ευρώ , ποσό που θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκρότηση νέων σχηματισμών και εξειδικευμένων κέντρων εκπαίδευσης.

Παράλληλα, θεσπίζεται όριο 200 ημερών ετησίως για την παραμονή στη θάλασσα των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ορίζεται διπλάσιο οικονομικό αντάλλαγμα στην περίπτωση που οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την υπέρβασή του.

Επιχειρήσεις στο διάστημα, στον κυβερνοχώρο και drones

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στο διακλαδικό πολυχωρικό πεδίο μάχης, με άμεση ενσωμάτωση δυνατοτήτων Διαστήματος, κυβερνοχώρου, ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και του αυτοματοποιημένου συστήματος διοίκησης C5ISR-T.

Στις νέες αυτόνομες και τεχνολογικές δομές περιλαμβάνονται:

Διοίκηση κυβερνοχώρου και Σχολή υπολογιστών. Ταξιαρχία μη επανδρωμένων συστημάτων στον Στρατό Ξηράς. Ειδική μονάδα μη επανδρωμένων οχημάτων Εφοδιασμού, Μεταφορών και Υγειονομικής Υποστήριξης. Βάσεις μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό. Βάσεις μη επανδρωμένων και συνεργατικών αεροσκαφών στην Πολεμική Αεροπορία. Κέντρα διακλαδικής εκπαίδευσης για αυτόνομα μέσα και το διακλαδικό «309 εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων μέσων».

Το Πολεμικό Ναυτικό θα αποτελέσει τον πρώτο Κλάδο που θα ενσωματώσει επιχειρησιακά τα αυτόνομα συστήματα (όπως τα μέσα τύπου Saronic και τον «Πυρπολητή»), αποκτώντας παράλληλα αυτόνομη Διοίκηση Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Εθνικός δορυφορικός αστερισμός και πρόγραμμα IRIS

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εθνική διαστημική αυτονομία της χώρας, με τη συγκρότηση Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Πολεμική Αεροπορία.

Ο εθνικός διαστημικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:

1 γεωστατικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο .

3 τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους (μέσου ύψους μέσω του προγράμματος IRIS).

6 δορυφόρους οπτικής παρατήρησης (3 συλλογής ηλεκτρονικών σημάτων και 3 παρατήρησης Synthetic Aperture Radar – SAR).

16 οπτικούς δορυφόρους χαμηλής τροχιάς διττής χρήσης (σε συνεργασία και με την Πολωνία).

Πώς προκύπτουν οι εξοικονομήσεις 1,13 δισ. ευρώ

Η οικονομική ανάλυση της νέας Δομής Δυνάμεων αποτυπώνει τεράστια εξοικονόμηση πόρων σε ορίζοντα πενταετίας, η οποία χωρίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

Τομέας Εξοικονόμησης Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία Σύνολο 5ετίας Οργανωτικές Μεταβολές 360 εκατ. € 120 εκατ. € 50 εκατ. € 530 εκατ. € Αξιοποίηση/Απόσυρση υλικού μειωμένης ικανότητας 250 εκατ. € 100 εκατ. € 250 εκατ. € 600 εκατ. € Συνολική εξοικονόμηση 610 εκατ. € 220 εκατ. € 300 εκατ. € 1,13 δισ. €

Δραστική μείωση λειτουργικού κόστους και προσωπικού

Φρεγάτες FDI vs τύπου S: Το ετήσιο κόστος λειτουργίας μιας φρεγάτας FDI ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ για μια τύπου S (μείωση 73%). Το απαιτούμενο πλήρωμα μειώνεται από 200 σε 125 άτομα (μείωση 38%).

Σύστημα πυροβολικού PULS: Απαιτεί πλήρωμα 2 ατόμων έναντι 6 στο παλαιότερο M109 (μείωση 67%).

Αντιαρματικό SPIKE: Απαιτεί 2 άτομα έναντι 4 στο παλαιότερο ITV (μείωση 50%).

Οχυρωματικά έργα: Μείωση κόστους κατασκευής κατά 68% με εξοικονόμηση 44 εκατ. ευρώ στη 5ετία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν 2.000 προσλήψεις για το 2025 και 1.000 για το 2026 (συμπεριλαμβανομένων 350 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό).

Αλλαγές στο υγειονομικό

Σημαντικές τομές δρομολογούνται και στον τομέα της υγειονομικής μέριμνας του προσωπικού: