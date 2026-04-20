Συναγερμός σήμανε σήμερα (20/4), τα ξημερώματα στην αστυνομία, έπειτα από ένοπλη επίθεση, που σημειώθηκε σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και άνοιξαν πυρ, προκαλώντας υλικές ζημιές σε οχήματα, που ήταν σταθμευμένα στον εξωτερικό χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προχωρώντας στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.