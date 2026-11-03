Ληστεία σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.

Σύμφωνα με το thestival, άνδρας εισέβαλε στο βενζινάδικο και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από το ταμείο το ποσό των 100 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο, στο οποίο τον περίμενε συνεργός του.

Ακολούθησαν αστυνομικές αναζητήσεις που οδήγησαν λίγο αργότερα στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών.