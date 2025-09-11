Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ σε σούπερ μάρκετ στα Καμίνια. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 20:15 σε κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγχιάλου και Θερμοπύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και με την απειλή όπλου, απέσπασε από έναν 51χρονο υπάλληλο άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.