Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου 2026, κατά τις 05:30 π.μ., σημειώθηκε ένοπλη ληστεία σε σπίτι στη Θήβα, όταν τέσσερις ένοπλοι δράστες, φορώντας κουκούλες και γάντια, λίγη ώρα αφότου ο ιδιοκτήτης του είχε φύγει, διέρρηξαν την είσοδο του σπιτιού, μπήκαν μέσα και ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου μια γυναίκα και τον γιο της.

Στη συνέχεια οι δράστες ξεκίνησαν να ψάχνουν το σπίτι, παραμένοντας συνολικά μέσα στην οικία για περίπου 20 λεπτά. Εντόπισαν διάφορα χρυσαφικά αλλά και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 150.000 – 200.000 ευρώ σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην ΕΛ.ΑΣ. τα οποία και αφαίρεσαν.

Στη συνέχεια οι δράστες της κλοπής τράπηκαν σε φυγή.

Την διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

