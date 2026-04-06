Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος εισέβαλε στον χώρο και υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες, αποσπώντας το σύνολο των χρημάτων από τα ταμεία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.