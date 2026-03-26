Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Λουτρακίου, καθώς ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/03).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν στα ΕΛ.ΤΑ της περιοχής με καλάσνικοφ και αφού με βαριοπούλα έσπασαν τη τζαμαρία, άρπαξαν 32.000 ευρώ και έπειτα τράπηκαν σε φυγή.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ληστεία έγινε, όταν οι υπάλληλοι άνοιξαν το υποκατάστημα και ήταν η ώρα του ανεφοδιασμού του ΑΤΜ που υπήρχε στο κτήριο. Ο ένας εκ των δύο δραστών άρπαξε τα χρήματα από το ΑΤΜ, ενώ ο δεύτερος έμεινε στο όχημα μαύρου χρώματος με φιμέ τζάμια, περιμένοντας τον και στη συνέχεια διέφυγαν.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της γύρω περιοχής, με σκοπό να ανασυνθέσει το δρομολόγιο της διαφυγής των κουκουλοφόρων.