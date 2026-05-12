Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, λόγω σοβαρού περιστατικού με πυροβολισμούς.
Λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα της Τρίτης (12/05), ξέσπασε καβγάς μεταξύ ατόμων στο οικισμό Ρομά «Αγία Σοφιά» και ακολούθησαν πυροβολισμοί με καραμπίνες. Σύμφωνα πληροφορίες, από την συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα. Η αιτία του καβγά φαίνεται να αφορά διαφορές μεταξύ οικογενειών.
Οι Αρχές ενημερώθηκαν στις 17:40, μετά τη μεταφορά των τραυματιών από συγγενικά τους πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας Διαβατών.
Οι δυο εκ των τριών τραυματιών φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ πιο σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του τελευταίου. Σημειώνεται πως οι γιατροί θεώρησαν απαραίτητη τη διακομιδή και των τριών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι δράστες αναζητούνται.
