Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, λόγω σοβαρού περιστατικού με πυροβολισμούς.

Λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα της Τρίτης (12/05), ξέσπασε καβγάς μεταξύ ατόμων στο οικισμό Ρομά «Αγία Σοφιά» και ακολούθησαν πυροβολισμοί με καραμπίνες. Σύμφωνα πληροφορίες, από την συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα. Η αιτία του καβγά φαίνεται να αφορά διαφορές μεταξύ οικογενειών.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν στις 17:40, μετά τη μεταφορά των τραυματιών από συγγενικά τους πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας Διαβατών.

Οι δυο εκ των τριών τραυματιών φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ πιο σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του τελευταίου. Σημειώνεται πως οι γιατροί θεώρησαν απαραίτητη τη διακομιδή και των τριών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι δράστες αναζητούνται.

