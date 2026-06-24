Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Χανίων για τη μη συμπερίληψη της Γαύδου στο ΦΕΚ 3548/18-06-2026. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ ορίζει τις απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, οι οποίες δικαιολογούν την καταβολή του σχετικού επιδόματος στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η επιστολή διαμαρτυρίας προς την ηγεσία

Η διοίκηση της Ένωσης απέστειλε σχετική επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (μέσω της Π.Ο.ΑΣ.Υ.), τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, καθώς και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Στην επιστολή αυτή υπογραμμίζεται ότι η Γαύδος αποτελεί το νοτιότερο γεωγραφικό σημείο της ελληνικής επικράτειας και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η πρόσβαση στο νησί καθορίζεται αποκλειστικά από τον καιρό, ενώ οι υποδομές του παραμένουν ελλιπείς. Επιπλέον αναφέρεται ότι στο νησί υπηρετεί μόνιμα τουλάχιστον ένας αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ο οποίος επωμίζεται εξολοκλήρου την ασφάλεια της περιοχής, στερούμενος την οικογένειά του και τις αυτονόητες διευκολύνσεις της ενδοχώρας και εκφράζεται η βαθιά λύπη της Ένωσης για το γεγονός ότι η Γαύδος εξαιρέθηκε από τη λίστα των περιοχών που δικαιούνται το επίδομα.

Καταγγελία για ανισότητα και το ζήτημα του μεταναστευτικού

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Στυλιανός Σεληνιωτάκης, επεσήμανε μια σημαντική θεσμική ανισότητα, δηλώνοντας:

«Η Γαύδος αναγνωρίζεται ως παραμεθόρια για άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν εκεί και λαμβάνουν το επίδομα κανονικά. Αυτή η ανισότητα είναι δύσκολο τόσο να δικαιολογηθεί όσο και να γίνει αποδεκτή από μέρους μας».

Παράλληλα, ο κ. Σεληνιωτάκης έθεσε και τη διάσταση της ασφάλειας, αναρωτώμενος: «Αν η Γαύδος, από την οποία εισέρχονται παράνομοι μετανάστες σχεδόν σε καθημερινή βάση, δεν θεωρείται παραμεθόριος, τότε ποια θεωρείται;».

Έκκληση για νομοθετική παρέμβαση στους βουλευτές

Κατόπιν τούτων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων απευθύνει κάλεσμα στους βουλευτές του νομού να αναλάβουν νομοθετική δράση για την αποκατάσταση της αδικίας, ζητώντας την κατάθεση ερώτησης στη Βουλή, τροπολογίας ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου.

Όπως σημειώνουν, ο αστυνομικός που εκτελεί υπηρεσία στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης δικαιούται σεβασμό και την ίδια ακριβώς αναγνώριση με κάθε άλλο δημόσιο υπάλληλο που εργάζεται στο νησί.