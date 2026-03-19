Απάντηση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έδωσε, με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σχετικά με δηλώσεις της για τα χαμένα βίντεο με την εμπορική αμαξοστοιχία από την τραγωδία στα Τέμπη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Κουραστικά επικίνδυνη!

Μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους, θυμηθήκαμε μια γνωστή προτροπή του Μπέρναρντ Σο για τους συκοφάντες.

Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός – επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξη της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού.

Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».