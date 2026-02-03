«Με το χθεσινό (2/2) διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ξεκινάει, όπως αναμενόταν, η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, που επισημαίνει πως θα συμμετάσχει ουσιαστικά στον διάλογο που αναμένεται να ανοίξει, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτής της αναθεωρητικής ευκαιρίας.

«Μεταξύ των αλλαγών που κατά τα εξαγγελλόμενα θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, θα είναι και ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Γίνεται σαφές ότι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών, το οποίο η Ένωσή μας ανέδειξε εμφατικά τα τελευταία χρόνια, έχει ωριμάσει πια και στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος», συνεχίζει.

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα συμμετάσχει ουσιαστικά στον διάλογο που αναμένεται να ανοίξει, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης αυτής της αναθεωρητικής ευκαιρίας, προκειμένου οι αλλαγές που θα προταθούν τόσο ως προς την επιλογή ηγεσίας, όσο και σε τυχόν άλλα πεδία (π.χ. της απαγόρευσης διορισμού αφυπηρετούντων σε θέσεις εκτελεστικής εξουσίας) να είναι ουσιώδεις, να αξιοποιούν πραγματικά και όχι κατ’ επίφαση τις εγγυήσεις που συνεπάγεται η κρίση του συνόλου του δικαστικού Σώματος και να υπηρετούν τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας και της διάκρισης των λειτουργιών», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης.