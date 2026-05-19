Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, επανεξελέγη στην ηγεσία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η ομάδα του Χριστόφορου Σεβαστίδη.

Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων στα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα, η ομάδα Σεβαστίδη διατήρησε τις οκτώ έδρες, που κατείχε, ενώ αύξησε τη δύναμή της ως προς τον αριθμό των σταυρών που έλαβε.

Στην πρώτη θέση της σταυροδοσίας αναδείχθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, Παντελής Μποροδήμος, ακολουθούμενος από τους αδελφούς Χαράλαμπο και Χριστόφορο Σεβαστίδη, ο οποίος – όπως όλα δείχνουν – θα επανεκλεγεί πρόεδρος της ΕνΔΕ, οδεύοντας προς την 5η θητεία του στην προεδρία της Ένωσης.

Τα επίσημα αποτελέσματα της σταυροδοσίας

Η αρχική κατάταξη των υποψηφίων βάσει των ψήφων που έλαβαν διαμορφώθηκε ως εξής:

Μποροδήμος Παντελής – 975 ψήφοι

Σεβαστίδης Χαράλαμπος – 969 ψήφοι

Σεβαστίδης Χριστόφορος – 961 ψήφοι

Ασπρογέρακας Ιωάννης – 799 ψήφοι

Τσέφας Μιχαήλ – 703 ψήφοι

Φαρσαλιώτης Χρήστος – 644 ψήφοι

Κάβουρα Μαρίνα – 611 ψήφοι

Παλιούρας Ζαχαρίας (Ζάχος) – 528 ψήφοι

Μαυρίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) – 505 ψήφοι

Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος – 444 ψήφοι

Μπιχάκης Αργύρης – 444 ψήφοι

Τεκνάκη Αναστασία (Νατάσα) – 414 ψήφοι

Χαραλαμπίδης Μάριος – Μηνάς – 405 ψήφοι

Φούκας Δημήτριος – 399 ψήφοι

Στασινούλας Δημήτριος – 389 ψήφοι

Βώττης Γεώργιος – 365 ψήφοι

Βελίας Νικήτας – 355 ψήφοι

Λαούταρη Ζωή – 348 ψήφοι

Σακελλαροπούλου Αφροδίτη – 312 ψήφοι

Καραναστάσης Βασίλειος – 307 ψήφοι

Δημητριάδης Δημήτριος – 293 ψήφοι

Κάλδης Σπύρος – 285 ψήφοι

Καλπακίδου Μαγδαληνή – 274 ψήφοι

Γιαννοπούλου Χαρά – 215 ψήφοι

Βόμβας Αντώνης – 82 ψήφοι

Η τελική σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για την επόμενη διετία είναι τα εξής:

Μποροδήμος Παντελής (Πρόεδρος Πρωτοδικών)

Σεβαστίδης Χαράλαμπος (Εφέτης)

Σεβαστίδης Χριστόφορος (Εφέτης)

Ασπρογέρακας Ιωάννης (Εφέτης)

Τσέφας Μιχαήλ (Εφέτης)

Φαρσαλιώτης Χρήστος (Πρωτοδίκης)

Κάβουρα Μαρίνα (Πρωτοδίκης)

Παλιούρας Ζαχαρίας (Ζάχος) (Πρωτοδίκης)

Μαυρίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) (Πρόεδρος Εφετών)

Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος (Εφέτης)

Μπιχάκης Αργύρης (Πρωτοδίκης)

Τεκνάκη Αναστασία (Πρωτοδίκης)

Χαραλαμπίδης Μάριος – Μηνάς (Πρωτοδίκης)

Φούκας Δημήτριος (Εφέτης)

Καλπακίδου Μαγδαληνή (Αντεισαγγελέας Εφετών)

Αναπληρωματικά Μέλη: 16. Στασινούλας Δημήτριος, 17. Βώττης Γεώργιος, 18. Βελίας Νικήτας, 19. Λαούταρη Ζωή, 20. Σακελλαροπούλου Αφροδίτη, 21. Καραναστάσης Βασίλειος, 22. Δημητριάδης Δημήτριος, 23. Κάλδης Σπύρος, 24. Γιαννοπούλου Χαρά, 25. Βόμβας Αντώνης.