Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, επανεξελέγη στην ηγεσία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η ομάδα του Χριστόφορου Σεβαστίδη.
Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων στα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα, η ομάδα Σεβαστίδη διατήρησε τις οκτώ έδρες, που κατείχε, ενώ αύξησε τη δύναμή της ως προς τον αριθμό των σταυρών που έλαβε.
Στην πρώτη θέση της σταυροδοσίας αναδείχθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, Παντελής Μποροδήμος, ακολουθούμενος από τους αδελφούς Χαράλαμπο και Χριστόφορο Σεβαστίδη, ο οποίος – όπως όλα δείχνουν – θα επανεκλεγεί πρόεδρος της ΕνΔΕ, οδεύοντας προς την 5η θητεία του στην προεδρία της Ένωσης.
Τα επίσημα αποτελέσματα της σταυροδοσίας
Η αρχική κατάταξη των υποψηφίων βάσει των ψήφων που έλαβαν διαμορφώθηκε ως εξής:
Μποροδήμος Παντελής – 975 ψήφοι
Σεβαστίδης Χαράλαμπος – 969 ψήφοι
Σεβαστίδης Χριστόφορος – 961 ψήφοι
Ασπρογέρακας Ιωάννης – 799 ψήφοι
Τσέφας Μιχαήλ – 703 ψήφοι
Φαρσαλιώτης Χρήστος – 644 ψήφοι
Κάβουρα Μαρίνα – 611 ψήφοι
Παλιούρας Ζαχαρίας (Ζάχος) – 528 ψήφοι
Μαυρίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) – 505 ψήφοι
Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος – 444 ψήφοι
Μπιχάκης Αργύρης – 444 ψήφοι
Τεκνάκη Αναστασία (Νατάσα) – 414 ψήφοι
Χαραλαμπίδης Μάριος – Μηνάς – 405 ψήφοι
Φούκας Δημήτριος – 399 ψήφοι
Στασινούλας Δημήτριος – 389 ψήφοι
Βώττης Γεώργιος – 365 ψήφοι
Βελίας Νικήτας – 355 ψήφοι
Λαούταρη Ζωή – 348 ψήφοι
Σακελλαροπούλου Αφροδίτη – 312 ψήφοι
Καραναστάσης Βασίλειος – 307 ψήφοι
Δημητριάδης Δημήτριος – 293 ψήφοι
Κάλδης Σπύρος – 285 ψήφοι
Καλπακίδου Μαγδαληνή – 274 ψήφοι
Γιαννοπούλου Χαρά – 215 ψήφοι
Βόμβας Αντώνης – 82 ψήφοι
Η τελική σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για την επόμενη διετία είναι τα εξής:
Μποροδήμος Παντελής (Πρόεδρος Πρωτοδικών)
Σεβαστίδης Χαράλαμπος (Εφέτης)
Σεβαστίδης Χριστόφορος (Εφέτης)
Ασπρογέρακας Ιωάννης (Εφέτης)
Τσέφας Μιχαήλ (Εφέτης)
Φαρσαλιώτης Χρήστος (Πρωτοδίκης)
Κάβουρα Μαρίνα (Πρωτοδίκης)
Παλιούρας Ζαχαρίας (Ζάχος) (Πρωτοδίκης)
Μαυρίδης Χαράλαμπος (Μπάμπης) (Πρόεδρος Εφετών)
Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος (Εφέτης)
Μπιχάκης Αργύρης (Πρωτοδίκης)
Τεκνάκη Αναστασία (Πρωτοδίκης)
Χαραλαμπίδης Μάριος – Μηνάς (Πρωτοδίκης)
Φούκας Δημήτριος (Εφέτης)
Καλπακίδου Μαγδαληνή (Αντεισαγγελέας Εφετών)
Αναπληρωματικά Μέλη: 16. Στασινούλας Δημήτριος, 17. Βώττης Γεώργιος, 18. Βελίας Νικήτας, 19. Λαούταρη Ζωή, 20. Σακελλαροπούλου Αφροδίτη, 21. Καραναστάσης Βασίλειος, 22. Δημητριάδης Δημήτριος, 23. Κάλδης Σπύρος, 24. Γιαννοπούλου Χαρά, 25. Βόμβας Αντώνης.