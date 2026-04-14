Σε σειρά ενεργειών, ποινικών και αστικών, προχωρά η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με τα μέλη της, στη σημερινή συνεδρίασή τους, να αποφασίζουν να στρέφονται νομικά κατά ελάχιστων, όπως αναφέρουν δικηγόρων, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, τους οποίους και κατονομάζουν που εκφοβίζουν δικαστές όπως τονίζεται στην ανακοίνωση.

Κάνουν λόγο για φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους επισημαίνοντας ότι οι όροι πλέον αλλάζουν.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζ. Κωνσταντοπούλου, του Ν. Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών. Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!»

Η σημερινή απόφαση δείχνει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει ανακωχή αλλά ο πόλεμος μεταξύ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου «φουντώνει».

Στη σημερινή συνεδρίαση ανακηρύχθηκαν και οι υποψήφιοι για τις εκλογές στην Ένωση που θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 17 Μαΐου.