Η χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου ήταν επεισοδιακή. Η ένταση προκλήθηκε όταν ο Πρόεδρος Μανώλης Σκαντζός ανακοίνωσε τη διαδικασία, η οποία δεν προέτασσε το αγροτικό ζήτημα.

Αρχικά, τον λόγο πήρε αγρότης από το μπλόκο του Άργους, ο οποίος ζήτησε να ακουστούν πρώτα οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά και απαιτούν πολιτικές αποφάσεις και όχι απλές διαπιστώσεις.

Περιφερειακοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ζήτησαν να τοποθετηθούν όλοι επί του θέματος. Ωστόσο, οι αγρότες συνέχισαν να επιμένουν στο ότι θα πρέπει να προηγηθούν οι δικές τους τοποθετήσεις προκειμένου να υπάρξει ξεκάθαρη απόφαση στήριξης από το ΠεΣυ.

Η κατάσταση «ξέφυγε» όταν αγρότης εκσφενδόνισε ενάντια στο Προεδρείο καρέκλα και ακολούθησε σφοδρός καυγάς.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:

Σημειώνεται πως δεν υπήρξε τραυματισμός.

Τέλος, το Προεδρείο εξέφρασε την βούληση της περιφερειακής αρχής να συνταχθεί με τον αγώνα των αγροτών και τα αιτήματά τους, χωρίς ωστόσο να τα προσυπογράφει σε όλα τα σημεία.

Οι αγρότες και παραγωγοί δεν φάνηκαν ευχαριστημένοι από την εξέλιξη και αποχώρησαν.