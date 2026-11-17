Επεισόδια περιορισμένης έκτασης σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξύ διαδηλωτών και Αστυνομίας, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων μνήμης για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας», έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης από την Αστυνομία, ενώ τραυματίστηκε μία γυναίκα, η οποία παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές.

Ειδικότερα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ύψος της Πανόρμου, ομάδες ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν πέτρες προς τους ένστολους.

Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών στον δρόμο, μια γυναίκα υπέστη τραύμα στο κεφάλι. Λίγο αργότερα, η ομάδα των αγνώστων τράπηκε σε φυγή, αναζητώντας διέξοδο προς τους δρόμους των Εξαρχείων.

Το σκηνικό της έντασης δεν περιορίστηκε μόνο στους δρόμους, αλλά μεταφέρθηκε και στους υπόγειους χώρους του σταθμού του μετρό «Αμπελόκηποι». Εκεί, άνδρες της αστυνομίας καταδίωξαν άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια. Μέσα στον σταθμό υπήρξαν εικόνες χάους, με τις Αρχές να προχωρούν σε μπαράζ νέων προσαγωγών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του κυνηγητού εντός των εγκαταστάσεων του μετρό, σημειώθηκε και ένας δεύτερος τραυματισμός ατόμου.



