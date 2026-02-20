«Θερμή υποδοχή» επιφύλαξαν υγειονομικό προσωπικό και γιατροί του Βοστάνειου Νοσοκομείου της Μυτιλήνης στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που σήμερα επισκέπτεται το νησί της Λέσβου, για να παραλάβει και τυπικά το κτήριο του νοσοκομείου.

Είχε προηγηθεί η χθεσινή επεισοδιακή επίσκεψη του Υπουργού στο Νοσοκομείο της Νίκαιας για την οποία σήμερα εκπρόσωπος των ειδικευόμενων γιατρών της Μυτιλήνης «ευχαρίστησε» τον Υπουργό, λέγοντας χαρακτηριστικά «ευχαριστούμε που υποδεχτήκατε γιατρούς και υγειονομικούς με γκλομπ και χημικά. Εγκαινιάζετε ντουβάρια τη στιγμή που δεν υπάρχουν γιατροί, γιατί δεν δίνετε κίνητρα να έρθουν. Αν πάθεις τροχαίο πρέπει να είσαι τυχερός για να βρεις γιατρό στο νησί».

Σε συγκέντρωσή τους οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο -όπως γράφει η τοπική ιστοσελίδα stonisi– έθεσαν στον Υπουργό τα αιτήματά τους, εν μέσω έντασης και με τους αστυνομικούς να φτιάχνουν ασφυκτικό κλοιό γύρω τους.

«Καταργήσατε την τρίτη βάρδια στον τεχνητό νεφρό» του φώναξαν οι εργαζόμενοι, επισημαίνοντας πως ένας νεφρολόγος καλύπτει ανάγκες για 90.000 κατοίκους.

Δείτε το βίντεο με την έντονη συζήτηση μεταξύ των υγειονομικών και του Υπουργού: