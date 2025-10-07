Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (7/10) στη λεωφόρο Κηφισίας, κοντά στη διασταύρωση με την Πανόρμου, όταν δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν συγκεντρωμένους.

Έγιναν 19 προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα επεισόδια σημειώθηκαν στην πλατεία Ρώμης και στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Πανόρμου. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή έγινε αποπνικτική, ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας αρχικά διεκόπη και στη συνέχεια δόθηκε προσωρινά μια λωρίδα.

Η πορεία στην οποία συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα, ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας και κατευθύνθηκε προς την πρεσβεία του Ισραήλ με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Οι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει το κτίριο της πρεσβείας με κλούβες και ορισμένοι διαδηλωτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εκτόξευσαν φωτοβολίδες και βόμβες μολότοφ προς εκείνο το σημείο.

Στη συνέχεια οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να απωθήσουν τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών, με συνέπεια η ατμόσφαιρα στο σημείο να γίνει αποπνικτική.