Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών το πρωί της Τρίτης, στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, όπου τρακτέρ έχουν παραταχθεί και περιμένουν την άφιξη του Πρωθυπουργού για να διαμαρτυρηθούν για την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης και την έλλειψη μέτρων στήριξης στο εισόδημά τους.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί σημειώθηκε ένταση μεταξύ των αγροτών και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που έχουν παραταχθεί στο αεροδρόμιο.

Ο χώρος γύρω από τον Αερολιμένα παραμένει γεμάτος από αγρότες και κτηνοτρόφους, που αρνούνται να απομακρυνθούν. Η πόλη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν αποφασισμένοι να «μπλοκάρουν» εκεί τον Πρωθυπουργό, για να τους ακούσει και να συναντηθεί με αντιπροσωπεία τους.

Όπως μάλιστα, γράφει το evrosnews «δεν υπάρχει… οδός διαφυγής. Εκτός φυσικά αν επιλέξει την Καβάλα ή από το αεροδρόμιο πάει με… ελικόπτερο στην Ροδόπη, εικόνα όμως που μόνο τιμητική δεν είναι για Πρωθυπουργό».

Παράλληλα, σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα δίνουν ραντεβού διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα.

