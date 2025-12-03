Ένταση δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, ανάμεσα σε οδηγούς ταξί, που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Μεταφορών και στις αστυνομικές δυνάμεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν, περί τις 14:00, κάποιοι οδηγοί ταξί προσπάθησαν να μπουν στο υπουργείο Μεταφορών και οι αστυνομικοί τους απώθησαν, ρίχνοντας του χημικά, προκειμένου να υποχωρήσουν.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι επαγγελματίες οδηγοί άρχισαν να πετούν καρέκλες μέσα από τα κάγκελα προς την αστυνομία.

Σημειώνεται ότι πριν από δυο εβδομάδες αντιπροσωπεία των οδηγών ταξί είχε συναντηθεί με τον υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η συνάντηση είχε γίνει σε καλό κλίμα. Τότε είχε προκηρυχθεί 48ωρη απεργία (5-7/11), η οποία τελικά ανεστάλη με απόφαση του προεδρείου του ΣΑΤΑ.

Οι οδηγοί ταξί είχαν πει ότι ο υπουργός άκουσε τα αιτήματά τους και ότι ξεκίνησε ένας ουσιαστικό διάλογος, ενώ είχε συμφωνήσει ότι εντός 20 ημερών θα υπάρξει και άλλη συνάντηση για να δουν πώς θα προχωρήσουν, ωστόσο φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση και για αυτό οι οδηγοί προχώρησαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Συνάντηση με το Υπουργείο, όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο, μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ