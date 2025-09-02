Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κωνσταντινούπολη, όταν ένας 35χρονος Βρετανός επιβάτης επιτέθηκε με γροθιές σε έναν 41χρονο Τούρκο συνεπιβάτη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης, με τον Βρετανό επιβάτη να εμφανίζει ξαφνικά επιθετική συμπεριφορά προς τον Τούρκο συνεπιβάτη του.

Για λόγους ασφαλείας, ο Κυβερνήτης αποφάσισε την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους, στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

Εκεί, Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αερολιμένα, προχώρησαν στη σύλληψη του 35χρονου.

Ο 41χρονος εξετάστηκε από γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε ότι ήταν σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.