Η δεύτερη συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τη δίκη που αφορά τον έλεγχο της υλοποίησης της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ σημαδεύτηκε από υψηλούς τόνους και έντονες αντιπαραθέσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκε η στάση της υπεράσπισης ενός εκ των δύο ελεγκτών της Αρχής Διαφάνειας, του Δημήτρη Τραπεζιώτη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η ένταση προκλήθηκε όταν ο νομικός σύμβουλος του Δημοσίου, που τον εκπροσωπούσε, δεν κατέθεσε επίσημη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αλλά ανακοίνωση συνδικαλιστικού φορέα.

Ειδικότερα, στο δικαστήριο προσκομίστηκε το κείμενο που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών για τον θάνατό του.

Ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος υποστήριξε ότι δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει το απαιτούμενο επίσημο έγγραφο και στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, οι οποίοι συμμετέχουν στην Υποστήριξη της Κατηγορίας.

Από την πλευρά τους, διατυπώθηκε η αιχμή ότι η μη προσκόμιση του πιστοποιητικού θανάτου δεν ήταν τυχαία, αλλά ενδεχομένως σκόπιμη, με στόχο να τεθεί ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας.

Μετά την παρέμβαση της εισαγγελέως, η οποία ζήτησε να κινηθεί η διαδικασία ώστε να εξασφαλιστεί το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου με ευθύνη του δικαστηρίου, αποφασίστηκε ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης.

Η υπόθεση αφορά την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος σε βάρος των ελεγκτών, σε σχέση με τον τρόπο που διερεύνησαν την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Η σύμβαση συνδέεται με την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, έργο που παρέμεινε για χρόνια ημιτελές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο έλεγχος φέρεται να έγινε με τρόπο που ευνόησε παράνομα τους υπευθύνους, εμποδίζοντας την απόδοση ποινικών ευθυνών για την καθυστέρηση και τις παραλείψεις.