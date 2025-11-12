Φωτορεπορταζ: Νίκος Χριστοφάκης

Κείμενο: Μαριάννα Κορνάρου

Ένταση και άμεση κινητοποίηση των τοπικών φορέων προκάλεσε στην Γλυφάδα το πρωί της Τετάρτης 12/11 η προσπάθεια έξωσης μιας τετραμελούς οικογένειας με μικρό παιδί και ένα μέλος που πάσχει από καρκίνο. Κάτοικοι της περιοχής, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων κινητοποιήθηκαν για να αποτρέψουν τον δικαστικό επιμελητή και τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το να βγάλουν έξω από το σπίτι της την οικογένεια, που αποτελείται από έναν άρρωστο πατέρα με εγκεφαλικό, την μητέρα και την καρκινοπαθή κόρη τους, που πρόσφατα γέννησε το λίγων μηνών μωρό της.

Η κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη στην οδό Χίου στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου έχουν μεταβεί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η οικογένεια από την πλευρά της υποστηρίζει ότι πλήρωνε κανονικά το δάνειο και είχε εξοφλήσει πάνω από το μισό, μέχρι την περίοδο που η κόρη εκδήλωσε καρκίνο. Τότε ήταν που έχασαν τον έλεγχο των δόσεων του στεγαστικού δανείου και διέκοψαν τις πληρωμές, καθώς ο πατέρας – που έχει υποστεί εγκεφαλικό- είναι ο μόνος που εργάζεται, αλλά και εκείνος καταφέρνει οριακά να βγάζει ένα εισόδημα για «τα προς το ζην» και την διατροφή της οικογένειάς του.

Στην κινητοποίηση βρέθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας Αλέξης Στεφανίδης, που δήλωσε αποφασισμένος να αποτρέψει μαζί με όλη την γειτονιά «τα κοράκια που ήρθαν να ξεσπιτώσουν μια λαϊκή οικογένεια με καρκινοπαθή, με προβλήματα υγείας και μωρό παιδί». Ο ίδιος κατήγγειλε ότι αυτοί που οραματίζονται την Αθηναϊκή Ριβιέρα, πάνω στην δυστυχία των ανθρώπων που δεν καταφέρνουν πια να τα βγάλουν πέρα από τις οικονομικές τους πολιτικές «έστειλαν σήμερα και πάνοπλους αστυνομικούς αξημέρωτα, λες και είμαστε τρομοκράτες». Δείτε την κινητοποίηση και τις δηλώσεις που έγιναν:

Επιτροπή Δικηγόρων της Λαϊκής συσπείρωσης κινητοποιήθηκε επίσης και θα κάνει παράσταση διαμαρτυρίας στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας ζητώντας άμεσα ανακοπή της διαδικασίας: