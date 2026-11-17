Το σκηνικό έντασης πάνω από τον ουρανό του Αιγαίου συντήρησε η Άγκυρα και την Τρίτη (17/11), προχωρώντας σε νέο κύκλο προκλήσεων με μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η τουρκική αεροπορία παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο, οδηγώντας μάλιστα σε μία εικονική αερομαχία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, συνολικά εννέα τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράτυπα στο Αρχιπέλαγος. Η δύναμη αυτή αποτελούνταν από πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και τέσσερα μαχητικά τύπου F-16, τα οποία πέταξαν σε δύο ζεύγη. Αξίζει να σημειωθεί πως το ένα ζεύγος των μαχητικών έφερε κανονικά οπλισμό.

Ο συνολικός απολογισμός της ημέρας κατέγραψε 9 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Από αυτές, τα F-16 ευθύνονται για τις 6 παραβιάσεις και 2 παραβάσεις, ενώ τα drones προχώρησαν σε 4 και 7 αντίστοιχα. Κατά την πάγια διαδικασία ελέγχου, η ένταση κλιμακώθηκε σε μία περίπτωση, καταλήγοντας σε εμπλοκή με τα ελληνικά μαχητικά.

Το πεδίο δράσης των τουρκικών αεροσκαφών κάλυψε ένα μεγάλο μέρος του Αρχιπελάγους. Οι παραβιάσεις εντοπίστηκαν γεωγραφικά στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό αλλά και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως συμβαίνει σε κάθε αντίστοιχη περίσταση, η αντίδραση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση. Βάσει των διεθνών κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, όλα τα ίχνη αναγνωρίστηκαν εγκαίρως και τα ξένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν με επιτυχία από τα ελληνικά μαχητικά επιφυλακής.