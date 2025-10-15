Ένταση σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, το πρωί, έξω από το «Αττικόν», κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αδώνιδος Γεωργιάδη. Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας βρέθηκαν στο νοσοκομείο για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Την ώρα της επίσκεψης σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, μεταξύ αστυνομικών και εργαζομένων, που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στα νοσοκομεία και τη διαρκή υποβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις (άνδρες των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ και ΥΜΕΤ), οι οποίες έκαναν χρήση χημικών όταν οξύνθηκαν τα πνεύματα. Εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως δέχτηκαν επίθεση και με γκλοπ.

Στιγμιότυπα από τα επεισόδια:

Δείτε βίντεο από τη συγκέντρωση των εργαζομένων: