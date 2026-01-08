Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 8 Ιανουαρίου, στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Οι αγρότες, που έχουν κλείσει την παλιά Εθνική Οδό Θήβα – Λιβαδειά, φαίνεται να έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρήθηκε πως επίκειται αστυνομική παρέμβαση.

Στο σημείο βρέθηκαν Αστυνομικές Δυνάμεις, οι οποίες ζήτησαν από τους συγκεντρωμένους αγρότες να απομακρύνουν τα εμπόδια και να ανοίξουν τον δρόμο, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, όπως δηλώνουν οι αγρότες, οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν. Εξαιρούνται τα περιστατικά με προβλήματα υγείας.

Δείτε βίντεο: