Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με κεντρικό θέμα το πρόβλημα της οσμής φυσικού αερίου στις σχολικές εγκαταστάσεις της Γκράβας, την ασφάλειά τους και την προηγηθείσα δημοσίευση στον Τύπο του πορίσματος ελέγχου του ΤΕΕ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη διαρροή του πορίσματος πριν φτάσει στη δημοτική Αρχή, τονίζοντας ότι οι δοκιμές στεγανότητας ήταν επιτυχημένες χωρίς ενδείξεις διαρροής.

Η τοποθέτηση του Χάρης Δούκας

Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε εκτενώς στην έκθεση του ΤΕΕ και στη δημοσίευσή της, αναφέροντας αυτούσια:

«Παρότι πιέζαμε εδώ και πολύ καιρό να έρθει στα χέρια μας και παρότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τελικά δεν ήρθε, αλλά υπήρξε συγκεκριμένο δημοσίευμα σε εφημερίδα και μετά δημόσιος σχολιασμός και πολλές αναλύσεις και σε άλλα μέσα, μέχρι τελικά να έρθει σε εμάς το μεσημέρι. Είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Να πω επίσης ότι αυτό που μας ήρθε λέει ‘’έκθεση πραγματογνωμοσύνης, απόρρητο εμπιστευτικό πρωτόκολλο προέδρου ΤΕΕ”. Απόρρητο εμπιστευτικό. ‘Αρα, ο διαρροέας έχει νομίζω και νομικές ευθύνες».

Αμέσως μετά ανέφερε:

«Από την πρώτη στιγμή και είμαστε οι μόνοι εδώ και 20 και πλέον χρόνια, που διενεργήσαμε σοβαρούς ελέγχους στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Στις 2 και 5 Οκτωβρίου έγινε πρωτογενής και δευτερογενής έλεγχος. Και στις δύο περιπτώσεις, υπήρξαν αναλύσεις οι οποίες κατέληξαν σε συμπεράσματα, που έδειξαν συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις για επιδιορθώσεις, αλλά επισήμαναν ότι δεν υπήρχε καμία διαρροή. Επίσης, επί των ημερών μας, γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε στην Γκράβα μία μεγάλη ενεργειακή αναβάθμιση και θα γίνουν και όλα τα άλλα που προτείνονται από τις πραγματογνωμοσύνες».

Ακολούθως, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην έκθεση:

«Κοίταξα τα ρεπορτάζ και λένε ότι είναι σοκ, ότι είναι ωρολογιακή βόμβα, ότι είναι καταπέλτης. Ας διαβάσουμε λοιπόν, τι λέει το πόρισμα. Τώρα, πριν λίγο το λάβαμε και εμείς. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των δικτύων εσωτερικών εγκαταστάσεων και για τα δύο σημεία ενδιαφέροντος υπήρξαν επιτυχημένες, χωρίς να διαπιστωθούν ενδείξεις διαρροής.

Ο έλεγχος με ανιχνευτή φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο του διαδρόμου σωληνώσεων, που επεκτείνεται στον χώρο του υπογείου και του επιπέδου 1 του κτηρίου, δεν διαπίστωσε καμία ανιχνεύσιμη ένδειξη φυσικού αερίου».

Ο κ. Δούκας τόνισε πως η Γκράβα θα ανοίξει όταν θα είναι απόλυτα ασφαλείς οι εγκαταστάσεις της, ενώ έθεσε ως πρόταση το να μπουν άμεσα στα σχολεία και στις περίπου 100 αίθουσες, κλιματιστικά για τη θέρμανση. Για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης λύσης ζήτησε και έλαβε την έγκριση του Σώματος για νέα τριήμερη αναστολή λειτουργίας των σχολείων, με αποχή των παρατάξεων «Αθήνα Ψηλά» και «Αθήνα μας».

Οι τοποθετήσεις των παρατάξεων

Ιδιαίτερα επικριτικός για τη δημοτική Αρχή ήταν ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ανέφερε στην τοποθέτησή του:

«Κύριε δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια δυσανεξία στον Τύπο και ότι δεν αντέχετε την κριτική, αλλά πρέπει επιτέλους να κάνετε τη δουλειά σας. Το πόρισμα του ΤΕΕ είναι ένα πόρισμα-φωτιά, αποκαλυπτικό, το οποίο ξεγυμνώνει τη δημοτική Αρχή. Εδώ μιλάμε πραγματικά για μια ωρολογιακή βόμβα. Περισσότερα ακούσαμε για τη διαρροή στον Τύπο, παρά για τη διαρροή στη Γκράβα. Ο νόμος είναι σαφής. Η ευθύνη είναι του δήμου. Εδώ κι έναν μήνα προσπαθείτε να μετατοπίσετε την ευθύνη παντού. Εσείς, όμως, έχετε και την ευθύνη και τους πόρους. Τρία χρόνια τώρα, όμως, δεν κάνατε τίποτα».

Και πρόσθεσε:

«Το θέμα είναι κρίσιμο και αφορά άμεσα τα παιδιά που περιμένουν από εμάς ασφαλή σχολεία και υπεύθυνες λύσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χιλιάδες οικογένειες έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιμένοντας απαντήσεις και λύσεις. Οφείλετε να σταθείτε με υπευθυνότητα απέναντί τους. Σταματήστε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας και σταθείτε επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων».

Στη σοβαρότητα του θέματος στάθηκαν και οι άλλοι επικεφαλής των παρατάξεων:

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ζήτησε να έρθει το ΤΕΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ρώτησε τι είχε κάνει ο Κώστας Μπακογιάννης στη δική του θητεία για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τόνισε: «Είναι ώρα ευθύνης για όλους» .

Ο Νίκος Σοφιανός μίλησε για «μπαλάκι ευθυνών στην πλάτη μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών» , είπε πως «έπρεπε να ξεσηκωθούν οι γονείς στην Γκράβα για να ασχοληθεί ο δήμος» και τόνισε ότι: «Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν, αλλά να ανοίξουν με ασφάλεια και με υπογραφές» .

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου ανέφερε πως «ο δήμαρχος Γαλατσίου έχει πει ότι οι εγκαταστάσεις δεν αντέχουν ηλεκτρική υποδομή για τόσα κλιματιστικά» προσθέτοντας: «Ποια ήταν η αιτία για την οσμή; Δεν μπορείς να ανοίξεις τα σχολεία αν δεν απαντηθεί αυτό» .

Η Ελένη Παπαδοπούλου είπε συγκεκριμένα: «Τι θα γίνει; Πότε θα γυρίσουν τα παιδιά στα σχολεία; Πόσο καιρό θα πάρουν οι εργασίες; Το από εδώ και μετά θέλω να μάθω».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και η παρέμβαση μαθήτριας

Εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παραβρέθηκε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος, ο οποίος τόνισε:

«Βρίσκομαι ανάμεσά σας μ’ ένα και μοναδικό μήνυμα, τη σταθερή και ειλικρινή διάθεση για στενή θεσμική συνεργασία. Η εκπαίδευση των παιδιών μας στην Αθήνα δεν γνωρίζει στεγανά, ούτε διαχωριστικές γραμμές. Είναι για εμάς μια κοινή αποστολή. Η δική μας διοικητική και παιδαγωγική ευθύνη, συναντά τη δική σας ευθύνη για τις υποδομές, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των σχολικών μονάδων.

Η επικαιρότητα της Γκράβας, μας φέρνει όλους αντιμέτωπους με μια μεγάλη πρόκληση, την ασφάλεια. Για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν χωράει ούτε ένα τοις χιλίοις ρίσκο.

Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, με τις αναφορές για την οσμή αερίου και την ανάγκη για εξονυχιστικούς ελέγχους, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Απαιτείται ένας απόλυτος συντονισμός. Αυτές είναι στιγμές κρίσιμες. Επιβάλλεται από όλους εμάς η μέγιστη δυνατή σοβαρότητα, η οποία και υπάρχει. Απαιτείται σύμπραξη όλων των δυνάμεων και του δήμου Αθηναίων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των τεχνικών φορέων, όπως το ΤΕΕ και πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις».

Και κατέληξε:

«Από τη θέση του περιφερειακού διευθυντή, σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε και παραμένουμε στο πλευρό σας. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε με κάθε μέσο, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες έγγραφες επίσημες εγγυήσεις ασφαλείας, που θα επιτρέψουν τη λειτουργία των σχολείων της Γκράβας, σ’ ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας για τους γονείς και τα παιδιά. Επομένως, καλώ όλους εσάς με διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και κοινό όραμα, να ξεπεράσουμε την όποια κρίση, να προσφέρουμε στα παιδιά της Αθήνας αυτό που τους αξίζει. Ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολείο».

Στο Σώμα μίλησε και μαθήτρια του 21ου ΓΕΛ, ως εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας.«Εμείς δεν νιώθουμε ούτε μια ημέρα ασφαλείς», είπε μαθήτρια της Γκράβας και πρόσθεσε στο τέλος:

«Ανεξάρτητα από το αέριο, εμείς δεν νιώθουμε ούτε μια ημέρα ασφαλείς. Προσπαθούμε γι’ αυτά που αξίζουμε και δικαιούμαστε. Να μην φοβόμαστε όταν πάμε στο σχολείο, αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας».

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν επίσης εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών, ενώ εκτός ημερησίας διάταξης έγινε ενημέρωση για ζημιές σε κτήρια της Κυψέλης. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δέσποινα Λιμνιωτάκη αναγκάστηκε να διακόψει για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση λόγω έντασης μεταξύ των δημοτικών συμβούλων Πέτρου Κωνσταντίνου και Χαράλαμπου Γιώτη για άσχετο θέμα.