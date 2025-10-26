Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν περίπου 60 άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με αυγά και αντικείμενα στο εστιατόριο όπου βρισκόταν ο τέως υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης. Το εστιατόριο υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους. Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να πετούν καρέκλες, τραπέζια και αυγά, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες, οι οποίοι έσπευσαν να καλυφθούν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένοι πελάτες βοήθησαν να φυγαδευτεί ο κ. Βορίδης στο υπόγειο του καταστήματος, μέχρι να φτάσουν δυνάμεις της αστυνομίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε την περιοχή και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Ο Μάκης Βορίδης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης.

Πηγή: neakriti.gr

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος