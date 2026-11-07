Μέσα σε κλίμα έντασης έπεσε η αυλαία των εργασιών του ετήσιου Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στην Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το Συνέδριο όδευε προς την ολοκλήρωσή του, η διαδικασία επικύρωσης των τελικών κειμένων πυροδότησε σύγκρουση ανάμεσα σε κορυφαία αυτοδιοικητικά στελέχη, μετατρέποντας τη συνεδριακή αίθουσα σε πεδίο έντονων αντεγκλήσεων.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά ήταν ο τρόπος με τον οποίο καταγράφηκαν οι ψήφοι για τα ψηφίσματα των αυτοδιοικητικών σχηματισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η καταμέτρηση διεξαγόταν συλλογικά ανά σειρά καθισμάτων, τακτική που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Κάνοντας λόγο για διάτρητη διαδικασία και θέτοντας ευθέως ζήτημα νοθείας, ο κ. Δούκας ζήτησε επιτακτικά να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία, φωνάζοντας επανειλημμένα το αίτημά του από το μικρόφωνο, την ίδια στιγμή όπου στον χώρο επικρατούσαν φωνές και γενικευμένες αποδοκιμασίες.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν στο βήμα ανέβηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ο οποίος αντέδρασε έντονα στις αιτιάσεις της άλλης πλευράς.

Απευθυνόμενος σε οξύ ύφος προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, του ζήτησε να αποχωρήσει, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε υπόνοια περί παρατυπιών στην Αυτοδιοίκηση. Παρά το τεταμένο κλίμα, και τις επίμονες διαμαρτυρίες της παράταξης Δούκα, η διαδικασία δεν ματαιώθηκε.

Το σώμα ενέκρινε τελικά το ψήφισμα της πλειοψηφούσας παράταξης, υπό την ηγεσία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, ρίχνοντας την αυλαία σε μια συνεδρίαση με έντονο πολιτικό παρασκήνιο.