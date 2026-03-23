Στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, έφτασαν από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Με ένταση ξεκινά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συγγενείς των θυμάτων την στιγμή που αντίκρισαν τους 36 κατηγορούμενους, ξεκίνησαν λεκτική επίθεση εναντίον τους.

«Ανοίξτε τα στόματα θα σας φάμε ζωντανούς, θα σας σκίωσω με τα χέρια μου» λέει μία συγγενής χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: Onlarissa