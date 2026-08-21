Εντατικούς ελέγχους στο λιμάνι του Πειραιά, πραγματοποιούν καθημερινώς τα στελέχη της ασφάλειας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, με ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους των επιβατηγών πλοίων και στη διακίνηση επιβατών και αποσκευών.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, τις απογευματινές ώρες της 20ής Αυγούστου, στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου, με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποίησαν έλεγχο σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που βρισκόταν στον κεντρικό λιμένα του Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκε 20χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είχε στη χειραποσκευή του μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα φυτικής ακατέργαστης κάνναβης.

Ακολούθησε σωματική έρευνα, κατά την οποία, σύμφωνα με το Λιμενικό, βρέθηκαν στην κατοχή του 22,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 100,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 33 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης, σε διαφορετικές συσκευασίες. Κατασχέθηκε επίσης μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Από τον περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του 20χρονου προέκυψε ότι σε βάρος του υπήρχαν καταχωρημένα δύο εθνικά διοικητικά μέτρα, τα οποία προβλέπουν την υποχρέωσή του να παρουσιάζεται στην αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του.

Ο 20χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Οι κατασχεθείσες ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση.