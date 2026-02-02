Συνελήφθησαν χθες (1-02-2026), στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας, καθώς και σε περιοχή των Τρικάλων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, συνολικά πέντε άτομα. Πρόκειται για τρεις άνδρες, και δύο γυναίκες, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που αφορούσαν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από δύο εκ των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο ύποπτες να κινούνται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και δύο ακόμη συλληφθέντες, να επιβαίνουν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε. όχημα, με κατεύθυνση προς πόλη της Ηπείρου.

Ακολούθησαν έρευνες σε κατοικίες που σχετίζονται με τους συλληφθέντες, τόσο στην περιοχή των Τρικάλων, όσο και σε κατοικία συγγενικού τους προσώπου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

-ένας σάκος με -10- συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -11.220- γραμμαρίων,

-τρία βάζα, μία σακούλα και δύο μεταλλικά κυτία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -266,7- γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά &

-το χρηματικό ποσό των -470- ευρώ,

ενώ στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα και σε άλλη οικία συγγενικού του προσώπου, που διαχειρίζεται ο ίδιος, όπου βρέθηκαν:

-3- συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -3.230- γραμμαρίων και

-πέντε βάζα με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -533- γραμμαρίων.

Επιπροσθέτως, από το εσωτερικό των δύο οχημάτων, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και έγγραφα. Όλες οι προαναφερόμενες ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους 16.333,8 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.