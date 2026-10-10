Την κατάθεση 11 μηνύσεων από τον Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, την περασμένη εβδομάδα, για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος, γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του.

Μηνύσεις για φυσικά ιατρεία και Social Media

Συγκεκριμένα, οι δύο μηνύσεις στρέφονται κατά παράνομων φυσικών γραφείων και οι εννέα αφορούν παράνομη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, διερευνώνται ακόμη 36 καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα του Συλλόγου (hdna.gr/anafores).

Προτεραιότητα η διασφάλιση της δημόσιας υγείας

Ο υπουργός υπενθύμισε επίσης τη νομοθεσία του Μαΐου του 2025 που θεσμοθέτησε τον επίσημο φορέα του κλάδου και τα αντίστοιχα νομικά μέσα, τονίζοντας πως πρωταρχικός και αποκλειστικός στόχος αυτών των εργαλείων είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας αναφέρει:

«Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.

Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://hdna.gr/anafores/

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό».