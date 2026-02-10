Ανάσα αισιοδοξίας και ελπίδα δίνουν οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας της δίχρονης, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά από την πτώση της σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ιατρικά δεδομένα, η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε το παιδί δεν έδειξε οίδημα στον εγκέφαλο, εύρημα που χαρακτηρίζεται ενθαρρυντικό από τους θεράποντες ιατρούς, δεδομένου ότι το κοριτσάκι παρέμεινε χωρίς αναπνοή. για τρία με τέσσερα λεπτά.

Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν περίπου σαράντα λεπτά συνεχών προσπαθειών ανάνηψης, για να επανέλθει. Χθες (9/2), πραγματοποιήθηκε και μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της αξονικής και να υπάρξει πληρέστερη εικόνα της νευρολογικής της κατάστασης.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι θετικό ρόλο ενδέχεται να έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία του νερού, στο οποίο βρέθηκε το παιδί. Παρ’ όλα αυτά, τονίζουν ότι η κατάσταση της υγείας του, παραμένει κρίσιμη και ότι δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί ο κίνδυνος.

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν πολύτιμα λεπτά, μέχρι να εντοπιστεί η δίχρονη. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε μια υπερυψωμένη εξέδρα και ένα μεγάλο παραπέτασμα που κάλυπτε τη θέα προς το σιντριβάνι, από το σημείο όπου βρίσκονταν οι γονείς της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς κάθονταν σε καφετέρια κοντά στην πλατεία Κύπρου, όταν για λίγα λεπτά το παιδί διέφυγε της προσοχής τους. Ο πατέρας μιλούσε στο κινητό του, ενώ η μητέρα συνομιλούσε με μια γνωστή της. Μόλις αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, το αναζήτησαν αρχικά σε άλλα σημεία της πλατείας, καθώς το σιντριβάνι δεν ήταν ορατό λόγω του παραπετάσματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, χρειάστηκαν περίπου 3-4 λεπτά μέχρι να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας, όπου ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι αναίσθητο μέσα στο νερό. Ακολούθησαν δραματικές στιγμές, με παρευρισκόμενους να προσπαθούν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ και τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή περιπολικού ώστε να φτάσει έγκαιρα.