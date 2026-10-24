Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση που ερευνάται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνουν οι έξι κατηγορούμενοι της σχετικής δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στα πρόσωπα που έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της ποινικής έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εξετάζει και άλλους παράγοντες του επαγγελματικού αθλητισμού, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη δικογραφία.

Έλεγχος σε περιουσιακά στοιχεία και «πόθεν έσχες»

Με εντολή του προέδρου της Αρχής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος στους έξι κατηγορούμενους, μεταξύ αυτών και στον Βαγγέλη Λιόλιο.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» και γενικότερα η οικονομική εικόνα τους.

Στόχος των ελεγκτών είναι να διαπιστωθεί εάν η περιουσιακή κατάσταση των εξεταζόμενων προσώπων δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους και εάν υπάρχουν χρηματοοικονομικές κινήσεις που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και ο έλεγχος από την Αρχή δεν συνεπάγεται από μόνος του διαπίστωση παράνομης δραστηριότητας ή ενοχής.

Δεν περιορίζεται στον Βαγγέλη Λιόλιο και στους έξι κατηγορούμενους

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έρευνα της Αρχής δεν σταματά στους έξι κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και άλλοι αθλητικοί παράγοντες, ακόμη και πρόσωπα που δεν εμφανίζονται στη σχετική δικογραφία.

Οι ελεγκτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οικονομικές συναλλαγές και περιουσιακές μεταβολές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις που δικαιολογούν τη διεύρυνση των ερευνών.

Ανοίγουν οι έλεγχοι και στο ποδόσφαιρο

Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον της και στο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ειδικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Αρχή για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών έχει καταγράψει ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο χώρο.

Οι ενδείξεις αυτές ενεργοποιούν περαιτέρω ελέγχους, χωρίς όμως να αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης δραστηριότητας.

Τα «alerts» του αλγορίθμου

Καθοριστικό ρόλο στους νέους ελέγχους φαίνεται να διαδραματίζει ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η Αρχή για την ανίχνευση ασυνήθιστων ή δυνητικά ύποπτων οικονομικών κινήσεων.

Όταν το σύστημα εντοπίζει συναλλαγές που αποκλίνουν από το αναμενόμενο οικονομικό προφίλ ενός προσώπου ή εμφανίζουν άλλα χαρακτηριστικά που χρήζουν διερεύνησης, δημιουργείται σχετική ειδοποίηση.

Στη συνέχεια οι αρμόδιοι ελεγκτές εξετάζουν αναλυτικά τα δεδομένα, την προέλευση και τον προορισμό των χρημάτων, αλλά και κατά πόσο οι συναλλαγές μπορούν να αιτιολογηθούν από νόμιμη οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τέτοιου είδους «χτυπήματα» έχουν καταγραφεί και για πρόσωπα που συνδέονται με τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Χρόνια χωρίς συστηματικό έλεγχο στον επαγγελματικό αθλητισμό

Η διεύρυνση των ερευνών αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια.

Οι μεγάλες χρηματικές ροές που χαρακτηρίζουν τον επαγγελματικό αθλητισμό όπως συμβόλαια, μεταγραφές, χορηγίες, αμοιβές και εταιρικές συναλλαγές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο πεδίο για τους οικονομικούς ελεγκτές.

Η Αρχή φαίνεται πλέον να επιδιώκει μια πιο συνολική χαρτογράφηση των οικονομικών δεδομένων στον χώρο, αξιοποιώντας τόσο τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης όσο και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Διευρύνεται ο κύκλος της έρευνας

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν από τους ελέγχους στον Βαγγέλη Λιόλιο, στους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους και στους άλλους παράγοντες που έχουν μπει στο μικροσκόπιο θα προκύψουν νέα στοιχεία.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις ή συναλλαγές που δεν μπορούν να αιτιολογηθούν επαρκώς, η έρευνα μπορεί να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο και τα σχετικά ευρήματα να διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Προς το παρόν, πάντως, οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν συνιστούν από μόνοι τους διαπίστωση ποινικής ευθύνης για τα πρόσωπα που εξετάζονται.