Σοβαρούς τριγμούς στους κόλπους της Εκκλησίας της Ελλάδος προκάλεσε η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, Νεκταρίου, να ταξιδέψει στη Ρωσία, μεταφέροντας τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνα.

Η παρουσία του στη Μόσχα και κυρίως η συλλειτουργία του με τον Πατριάρχη Κύριλλο στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού, στις 19 Αυγούστου, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Μητροπολίτης Νεκτάριος ζήτησε από τον Κύριλλο να ευλογήσει το εκκλησίασμα με τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνα.

Στη συνέχεια, του απένειμε την ανώτατη τιμητική διάκριση της Μητρόπολης Κέρκυρας, το Τάγμα του Χρυσού Σταυρού μετά του Αστέρος του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ προκάλεσε αίσθηση ότι τον παρομοίασε με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.

«Είχα τη χαρά να σας γνωρίσω πριν και γίνεται Πατριάρχης, όταν ήσασταν Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων, επισκεπτόσασταν τη μητρόπολή μας και τελούσατε τη Θεία Λειτουργία.

Και τότε ακόμη Σας παρομοίωσα με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος σε δύσκολους καιρούς μπόρεσε «να ορθοτομήσει τον λόγο της αληθείας» (Β΄ Τιμ. 2,15). Και εσείς πραγματικά «ορθοτομείτε τον λόγο της αληθείας» σαν πνευματικός μαγνήτης προσελκύοντας ανθρώπους, ιδιαίτερα νέους, στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, γεμίζοντας τις εκκλησίες της και επιστρέφοντας από τον αθεϊσμό στην πίστη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Κέρκυρας.

Το ιερό λείψανο παρέμεινε στη Ρωσία για προσκύνημα, συνοδευόμενο από εναλλασσόμενους αντιπροσώπους της Μητρόπολης.

Οι αντιδράσεις στην Αθήνα

Το κεντρικό σημείο τριβής έγκειται στο γεγονός ότι το Πατριαρχείο Μόσχας έχει διακόψει την ευχαριστιακή κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος από το 2019, μετά την αναγνώριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας από την Αθήνα.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι χαρακτήρισαν την ενέργεια ακόμη και ως «πραξικόπημα», θέτοντας ζήτημα διαφοροποίησης του Μητροπολίτη από την επίσημη γραμμή.

Ο Μητροπολίτης Νεκτάριος ήταν ένας από τους ελάχιστους ιεράρχες που είχαν διαφωνήσει τότε με την αναγνώριση από την Αθήνα της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Η απάντηση του Μητροπολίτη Νεκταρίου

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Κέρκυρας απορρίπτει τις κατηγορίες περί αυθαίρετης ενέργειας, τονίζοντας ότι είχε εξασφαλίσει την επίσημη άδεια της Ιεράς Συνόδου και ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας αποτελεί οικουμενικό σύμβολο της Ορθοδοξίας.

«Αφού είχα την άδεια, αφού ο κόσμος το ζητάει», εξηγεί.

Επιπλέον, σημείωσε πως εφόσον η Εκκλησία της Ελλάδος και η Σύνοδος είχαν εγκρίνει την επίσκεψη, ο ίδιος δεν είχε λόγο να την αρνηθεί.

Ταυτόχρονα, μετέφερε στη ρωσική ηγεσία τους χαιρετισμούς του Αρχιεπισκόπου.

Παρά τις διευκρινίσεις από εκκλησιαστικές πηγές ότι η έγκριση αδειών αποτελεί συχνά τυπική διαδικασία, το ζήτημα θέτει εκ νέου στο προσκήνιο τις λεπτές ισορροπίες στις σχέσεις Αθήνας, Φαναρίου και Μόσχας, ανασύροντας μνήμες από ανάλογες περιπτώσεις, όπου η πολιτεία και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επενέβησαν για να αποτρέψουν ελληνικές εκπροσωπήσεις στη Ρωσία.