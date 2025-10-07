Έντονες βροχοπτώσεις σημειώνονται στην Αττική, από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (7/10), με τους δρόμους σε αρκετές περιπτώσεις, να μετατρέπονται σε ποτάμια, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται βροχές και καταιγίδες στον Σαρωνικό, αλλά και σε περιοχές της Αθήνας όπως το κέντρο, το Ίλιον, ο Υμηττός. Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε και σε περιοχές των νοτίων προαστίων.

Η μπόρα έχει πλημμυρίσει κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Αττική Οδός, καθώς και οι λεωφόροι Κηφισού και Κηφισίας.

Επίσης υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων, σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα στην έξοδο για Πειραιά, όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.