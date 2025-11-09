Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Κλίμα φόβου επικρατεί στα Βορίζια της Κρήτης, όπου πριν από μια εβδομάδα σημειώθηκε το μακελειό και οι κάτοικοι διστάζουν να πουν τα όσα ξέρουν στις Αρχές. Η πιθανότητα να ξεσπάσει βεντέτα προκαλεί μεγάλες ανησυχίες.

Οι ντόπιοι πιστεύουν πως όταν αποφυλακιστούν οι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, θα προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατό του. Φοβούνται πως όταν φύγουν οι αστυνομικοί, τότε οι εμπλεκόμενοι θα βρουν την ευκαιρία να χύσουν και πάλι αίμα.

Παράλληλα, αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία, που είχαν κλείσει λόγω των πυροβολισμών, παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών. Τα παιδιά των δύο οικογενειών φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία, αλλά υπάρχουν ανησυχίες για το πώς θα αντιδράσουν αν τύχει και συναντηθούν.

Αβεβαιότητα επικρατεί και για το κλίμα που θα διαμορφωθεί στα μνημόσυνα, για τα εννιάμερα των θυμάτων.

Τα Βορίζια θυμίζουν χωριό – φάντασμα αυτές τις μέρες. Οι κάτοικοι έχουν κλειστεί μέσα, ενώ τα μαγαζιά παραμένουν κλειστά. Οι δρόμοι είναι άδειοι και όλοι περιμένουν το επόμενο κακό.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. πέντε άτομα για τη βομβιστική επίθεση

Την ίδια ώρα, κοντά στη λύση του μυστηρίου με τη βόμβα στο σπίτι στα Βορίζια φαίνεται πως βρίσκονται οι Αρχές. Συγκεκριμένα, στις φυλακές Αλικαρνασσού ψάχνουν τις απαντήσεις οι αστυνομικοί για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, από όπου ξεκίνησε το κακό με την αιματηρή συμπλοκή.

Στο πλαίσιο αυτό μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και εξετάζονται τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλα δύο άτομα επίσης τρόφιμοι των φυλακών.

Τα όπλα του μακελειού δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ, πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του 39χρονου, που έπεσε νεκρός στα Βορίζια, οδηγείται από τις φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Ίδια μεταγωγή έγινε και για άλλα δύο πρόσωπα, από το περιβάλλον του θύματος, που επίσης κρατούνται στις ίδιες φυλακές για ζωοοκλοπές και άλλα αδικήματα.

Οι 3 κρατούμενοι και άλλοι 2 ποινικοί συγκρατούμενοί τους, στα κελιά των οποίων και σε κοινόχρηστο χώρο, είχαν βρεθεί έπειτα από έρευνες, μαχαίρια και 2 κινητά τηλέφωνα, έδωσαν περαιτέρω εξηγήσεις στην Ανακρίτρια.

Οι Αρχές προσπαθούν, ερευνώντας και στις φυλακές, να συγκεντρώσουν στοιχεία για το άτομο που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας, για αυτόν που την κατασκεύασε, και για εκείνον που την τοποθέτησε στο σπίτι της μιας οικογένειας.

Ψάχνουν στα βουνά για όπλα

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό στα Βορίζια, οι Αρχές προσπαθούν επίσης να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο δολοφονίες, ώστε να καταλήξουν στα πρόσωπα που έριξαν τις φονικές σφαίρες.

Υπάρχουν μαρτυρίες που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, ανέφερε στο ΕΡΤnews η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων Υπηρεσιών συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, στην ευρύτερη περιοχή ακόμα και στα βουνά.

Ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί για να ενισχύσουν αυτές τις ειδικές μονάδες, οι οποίες κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τέτοιου είδους επιχειρήσεις, που αφορά δηλαδή την παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στα Βορίζια οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές, ενώ τα δυο Σχολεία του χωριού αναμένεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, παρουσία Συμβούλων και Κοινωνικών Λειτουργών.

Το θύμα επισκέφθηκε τις φυλακές μια μέρα πριν το μακελειό

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου οι Αρχές αναζητούν το ποιος βρίσκεται πίσω από την έκρηξη στο σπίτι και ανακρίνουν όσους μεταφέρθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο.

Οι Αρχές ψάχνουν να βρουν, τόσο ποιος είναι ο ιθύνων νους και αυτός που έδωσε την εντολή, όσο και ποιος έδωσε τις κατασκευαστικές οδηγίες για τον εκρηκτικό μηχανισμό της συγκεκριμένης έκρηξης, από όπου ξεκίνησε το κακό, το περασμένο Σάββατο.

Το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου έχουν περάσει συνολικά πέντε, ίσως και έξι άτομα, κρατούμενοι στις φυλακές Αλικαρνασσού για άλλα αδικήματα, για να δώσουν στοιχεία στην Ανακρίτρια που θα μπορούσε να φωτίσει την υπόθεση.

Η αφορμή ήταν το αυτοσχέδιο μαχαίρι που βρέθηκε στην κατοχή ενός κρατούμενου από την οικογένεια Καργάκη. Ωστόσο, βρέθηκαν και κινητά τηλέφωνα σε άλλα κελιά. Όλα αυτά εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και όλες οι επαφές των ανθρώπων.

Σημειώνεται ότι το θύμα, ο 39χρονος, είχε επισκεφθεί στις φυλακές Αλικαρνασσού τους συγγενείς του μια μέρα πριν γίνει η αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, οπότε και αυτό είναι κάτι που συνυπολογίζεται.

Εντωμεταξύ, χθες το βράδυ, με το πλοίο της γραμμής από το Ηράκλειο, τα δύο άτομα που νοσηλεύονταν, ο αδερφός των τριών που έχουν συλληφθεί και ο πρώτος του ξάδερφος, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, σε φυλακές εκτός Κρήτης, δηλαδή. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιες φυλακές ακριβώς.

Τη Δευτέρα θα γίνει η απολογία των τριών αδελφών και των δύο, οι οποίοι φέρονται να είναι στο επίμαχο βίντεο που δείχνει τον ένα να πυροβολεί και να σκοτώνει την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αστυνομικοί είναι σε καλό δρόμο για την έρευνα. Έχουν χτενίσει όλη την περιοχή, η οποία είναι απαιτητική, καθώς έχει ένα δύσκολο ανάγλυφο με πάρα πολλές κρυψώνες.