Την έντονη αγανάκτηση, την απογοήτευση και την οργή τους για τη συνεχιζόμενη κρατική εγκατάλειψη εκφράζουν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατιών.

Με μια σκληρή ανακοίνωση, οι γονείς καταγγέλλουν τη μετατροπή μιας «προσωρινής λύσης» σε μια μόνιμη, ντροπιαστική πραγματικότητα για περισσότερους από 200 μαθητές.

Το ιστορικό της υποβάθμισης: Από το 2023 στα κοντέινερ

Η οδύσσεια της σχολικής μονάδας ξεκίνησε το 2023, όταν το κεντρικό κτήριο του Σχολείου κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση.

Ως άμεση, πλην όμως «προσωρινή» λύση, επιλέχθηκε η εγκατάσταση containers για τη στέγαση των παιδιών.

Τρία χρόνια μετά, η κατάσταση αυτή διαιωνίζεται επ’ αόριστον.

Οι μαθητές αναγκάζονται να κάνουν μάθημα μέσα σε στενά και ακατάλληλα «κουτιά», εκτεθειμένοι στο κρύο τον χειμώνα και στη ζέστη τους θερμότερους μήνες, στερούμενοι των στοιχειωδών υποδομών που οφείλει να διαθέτει ένα σύγχρονο Δημόσιο Ευρωπαϊκό Σχολείο.

Τα 6 Σημεία που Καταγγέλλει ο Σύλλογος

Οι γονείς παραθέτουν αναλυτικά τα λειτουργικά και κτιριακά προβλήματα που καθιστούν τη σχολική καθημερινότητα απαράδεκτη:

Ασφυκτικά περιορισμένοι χώροι : Οι διαθέσιμες αίθουσες δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες εργασίας και παραμονής των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

: Οι διαθέσιμες αίθουσες δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες εργασίας και παραμονής των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Απουσία αίθουσας εκδηλώσεων : Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Οι σχολικές γιορτές και οι εορτασμοί των Εθνικών Εορτών πραγματοποιούνται αναγκαστικά στον διάδρομο και τον προθάλαμο των αιθουσών.

: Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Οι σχολικές γιορτές και οι εορτασμοί των Εθνικών Εορτών πραγματοποιούνται αναγκαστικά στον διάδρομο και τον προθάλαμο των αιθουσών. Υγειονομική βόμβα στις τουαλέτες : Για τους περισσότερους από 200 φοιτούντες μαθητές λειτουργούν κατά μέσο όρο μόλις 5-6 τουαλέτες, καθώς οι υπόλοιπες παρουσιάζουν συχνά βλάβες. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού καθαριότητας, η υποδομή κρίνεται άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

: Για τους περισσότερους από 200 φοιτούντες μαθητές λειτουργούν κατά μέσο όρο μόλις 5-6 τουαλέτες, καθώς οι υπόλοιπες παρουσιάζουν συχνά βλάβες. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού καθαριότητας, η υποδομή κρίνεται άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Ψηφιακός αναχρονισμός : Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες του «Σχεδίου Ελλάδα 2.0» για την «ψηφιακή μετάβαση», το σχολείο δεν διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ ο εξοπλισμός της αίθουσας Η/Υ, τα laptops των εκπαιδευτικών και οι διαδραστικοί πίνακες είναι ξεκάθαρα ξεπερασμένης γενιάς.

: Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες του «Σχεδίου Ελλάδα 2.0» για την «ψηφιακή μετάβαση», το σχολείο δεν διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ ο εξοπλισμός της αίθουσας Η/Υ, τα laptops των εκπαιδευτικών και οι διαδραστικοί πίνακες είναι ξεκάθαρα ξεπερασμένης γενιάς. Ανεπαρκές ηλεκτρολογικό δίκτυο: Οι παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αδυνατούν να σηκώσουν το απαιτούμενο φορτίο. Αυτό, σε συνδυασμό με τη φύση των containers, αφήνει συχνά τους μαθητές χωρίς κλιματισμό και θέρμανση.

Οι παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αδυνατούν να σηκώσουν το απαιτούμενο φορτίο. Αυτό, σε συνδυασμό με τη φύση των containers, αφήνει συχνά τους μαθητές χωρίς κλιματισμό και θέρμανση. Σοβαρή υποστελέχωση & κατάρρευση του Ολοήμερου: Λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού, το υπάρχον εκπαιδευτικό σώμα υπερεξαντλείται. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, η μονάδα αποκλείστηκε πλήρως από τη λειτουργία του διευρυμένου προγράμματος, ενώ ακόμη και το βασικό ολοήμερο πρόγραμμα υπολειτούργησε σημαντικά.

Χαρακτηριστικά οι γονείς αναφέρουν στην ανακοίνωση: «Αυτές είναι οι συνθήκες εκπαίδευσης που θεωρεί αποδεκτές η Πολιτεία; Αυτή είναι η εικόνα του Δημόσιου Σχολείου που αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2026; Τα παιδιά μας δεν είναι μαθητές δεύτερης κατηγορίας, ούτε απλοί αριθμοί».

Τα 7 Άμεσα Αιτήματα του Συλλόγου

Αρνούμενοι να δεχθούν περαιτέρω παρατάσεις και αδιαφορία, οι γονείς απαιτούν, έκτακτη χρηματοδότηση για την άμεση και ουσιαστική βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του υπάρχοντος ή την ανέγερση νέου, κατάλληλου σχολικού κτηρίου, άμεσες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, ριζική αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών υποδομών και του δικτύου internet, εξασφάλιση λειτουργικών χώρων για τη σωστή διαβίωση μαθητών και δασκάλων, πλήρη και διαρκή κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, με παράλληλη στελέχωση του διευρυμένου ωραρίου, ώστε να εναρμονίζεται το Σχολικό Πρόγραμμα με το εργασιακό ωράριο των γονέων και οριστική λύση και τερματισμό του καθεστώτος της «μόνιμης προσωρινότητας».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, μέσω της ανακοίνωσης, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα σταματήσει τις κινητοποιήσεις του μέχρι τα παιδιά της Σκάλας Ωρωπού και των Νέων Παλατιών να αποκτήσουν το ασφαλές, λειτουργικό και αξιοπρεπές Σχολείο που δικαιούνται.

Το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατιών: